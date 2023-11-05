Ужасно плохие татуировки на коже и в жизни

Чтобы создать реалистичный портрет, нужен умелый художник. Многие любители татуировок выбирают сложные и замысловатые эскизы, чтобы отдать должное своим любимым людям и животным, но результаты далеко не всегда напоминают объекты их привязанности в жизни.