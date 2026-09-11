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Суть Событий

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ЦИК снял с выборов шедшего первым номером в своем регионе коммуниста Бондаренко за всё ту же "экстремистскую символику"

ЦИК снял с выборов шедшего первым номером в своем регионе коммуниста Бондаренко за всё ту же "экстремистскую символику"

Сам Бондаренко утверждает, что не имеет никакого отношения к фейковому каналу, выложившему публикацию с фотографией.

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