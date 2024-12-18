Выяснили механизм индексации пенсий работающих пенсионеров с 1 января

С начала 2025 года Отделение Социального фонда по Карелии возобновит индексацию пенсий работающих граждан С 1 января 2025 года страховые пенсии будут индексироваться не только у неработающих пенсионеров, как это было на протяжении девяти лет, но также и у работающих граждан.