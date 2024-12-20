В Новосибирске готовят к вводу в эксплуатацию здание гостиницы "Турист"

На объект уже начали подавать тепло. Долгострой планируют сдать во втором квартале 2025 года.Здания гостиницы "Турист" на площади Маркса в Новосибирске, которое начали возводить ещё в конце 1960-х годов, готовят к вводу в эксплуатацию во втором квартале 2025 года.