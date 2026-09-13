Metropoles: 11-летняя девочка из Бразилии стала матерью

В Бразилии 11-летняя девочка родила ребенка, пишет газета Metropoles. Инцидент произошел утром 9 сентября в муниципалитете Куритибанос, штат Санта-Катарина.
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