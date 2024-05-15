На Байкале продолжают восстанавливать популяцию омуля Елена ГалицкаяВ надежде на восстановление численности омуля в Байкальском озере, накануне в его акваторию был выпущен первый миллион личинок этой промысловой рыбы.
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