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На Байкале продолжают восстанавливать популяцию омуля

На Байкале продолжают восстанавливать популяцию омуля

На Байкале продолжают восстанавливать популяцию омуля Елена ГалицкаяВ надежде на восстановление численности омуля в Байкальском озере, накануне в его акваторию был выпущен первый миллион личинок этой промысловой рыбы.

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