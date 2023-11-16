Роскомнадзор пригрозил малым операторам штрафами за «Антифрод». Времени у них осталось немного

Роскомнадзор уведомил более тысячи операторов связи о необходимости срочно подключиться к системе «Антифрод», чтобы избежать штрафа в миллион рублейКак сообщает «Коммерсантъ», с середины ноября операторам связи Москвы и Московской области начали приходить уведомления от Роскомнадзора о составлении протокола об административном правонарушении за отсутствие подключения к государственной системе верификации вызовов «Антифрод».
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