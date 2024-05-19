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Дерево и береста: каноэ на любой вкус

Дерево и береста: каноэ на любой вкус

Музей каноэ в КанадеТо березовая лодка, Опускаясь, подымаясь, В брызгах искрится на солнце, И плывут в той лодке люди Из далеких стран Востока, Лучезарного рассвета; То наставник бледнолицых, Их пророк в одежде черной, По воде с проводниками И с друзьями путь свой держит.

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