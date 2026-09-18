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SPLETNIK

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"Надо отменять". Валерию Гай Германику обвинили в жестоком обращеним с животным на съёмках фильма

"Надо отменять". Валерию Гай Германику обвинили в жестоком обращеним с животным на съёмках фильма

Режиссёра Валерию Гай Германику раскритиковали в соцсетях за то, что для съёмок своего нового фильма её команда перекрасила живую змею в другой цвет.

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