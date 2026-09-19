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В США создают ядерную «батарею» на 20 МВт с ресурсом 10 лет

В США создают ядерную «батарею» на 20 МВт с ресурсом 10 лет

Микрореактор, которому не нужны насосы для циркуляции теплоносителя Американская MicroNuclear приступила к следующему этапу разработки компактного микрореактора Molten Salt Nuclear Battery (MsNB) на расплавах солей.

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