В США создают ядерную «батарею» на 20 МВт с ресурсом 10 лет

Микрореактор, которому не нужны насосы для циркуляции теплоносителя Американская MicroNuclear приступила к следующему этапу разработки компактного микрореактора Molten Salt Nuclear Battery (MsNB) на расплавах солей.
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