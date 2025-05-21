Когда откажут в отпуске, пояснил юрист

Стали известны обстоятельства, при которых работодатель вправе отказать сотруднику в отпуске. Их раскрыла Елена Рыбакова, заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии