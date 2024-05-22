Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал отказ западных стран признать нелегитимным статус Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, плевком в демократию и попранием принципов международного права.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии