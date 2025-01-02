Как работают медучреждения в новогодние и рождественские праздники

В период с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года (включительно) медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, будет обеспечено: -работа отделений для приема температурящих больных, оказание неотложной медицинской помощи, в том числе на дому, ежедневно с 08:00 до 20:00; -динамическое наблюдение за пациентами с новой коронавирусной инфекцией, гриппом и ОРВИ, находящимися на амбулаторном лечении, а также за пациентами, страдающими другими заболеваниями, требующими медицинского наблюдения; -осуществление экспресс-тестирования, а также при необходимости забор биологического материала для проведения лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию, грипп и его доставку в лаборатории; -амбулаторный прием 3-5 января 2025 года с 08 часов 00 минут до 14 часов 00 минут (согласно графика) врачами - терапевтами участковыми, врачами - педиатрами участковыми, врачами акушерами-гинекологами, врачами – стоматологами взрослыми, врачами - стоматологами детскими; -работа контактных центров медицинских организаций амбулаторно-поликлинического звена по вопросам оказания медицинской помощи и обеспечению лекарственными препаратами, ежедневно с 09:00 до 14:00.