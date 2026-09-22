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В долгосрочном прогнозе развития экономики Австралии признана «ИИ-революция», но не упомянуты криптовалюты

В долгосрочном прогнозе развития экономики Австралии признана «ИИ-революция», но не упомянуты криптовалюты

В новом прогнозе экономического развития Австралии на ближайшие 40 лет искусственный интеллект назван одним из пяти ключевых факторов трансформации, которые окажут глубокое влияние на экономику страны; при этом криптовалюты в документе не упоминаются вовсе.

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