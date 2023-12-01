«Отдельные карманы стали значительно шире и глубже»

На ноябрьском заседании Тюменской городской думы депутатами был утвержден бюджет Тюмени на 2024 год, названный властями «бюджетом развития», и если судить по расходам, то городских дорог, так как на них будет потрачено четверть из запланированных на следующий год средств.
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