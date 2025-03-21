Полиция изъяла отправленную наркоагрономом из Кабардино-Балкарии в Салехард посылку с марихуаной

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Кабардино-Балкарской Республике и ОМВД России по Майскому району совместно с коллегами из регионального УФСБ России в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий задержали 58-летнего ранее судимого жителя города Майского, подозреваемого в причастности к незаконному обороту наркотических средств.