Полиция изъяла отправленную наркоагрономом из Кабардино-Балкарии в Салехард посылку с марихуаной

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Кабардино-Балкарской Республике и ОМВД России по Майскому району совместно с коллегами из регионального УФСБ России в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий задержали 58-летнего ранее судимого жителя города Майского, подозреваемого в причастности к незаконному обороту наркотических средств.
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