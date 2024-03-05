Московское предприятие нарастило производство металлоконструкций благодаря нацпроекту

Компания «Эвриал», расположенная на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», увеличила выпуск металлоконструкций для строительства зданий по каркасной технологии на 20% благодаря национальному проекту «Производительность труда».
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