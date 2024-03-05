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Московское предприятие нарастило производство металлоконструкций благодаря нацпроекту

Московское предприятие нарастило производство металлоконструкций благодаря нацпроекту

Компания «Эвриал», расположенная на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», увеличила выпуск металлоконструкций для строительства зданий по каркасной технологии на 20% благодаря национальному проекту «Производительность труда».

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