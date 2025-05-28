«Не могу налюбоваться»: особенный сын Лянки Грыу стал красавчиком

Звезда сериала «Тест на беременность» поделилась редкими кадрами с ребенком. Лянка Грыу пресс-служба журнала «КиноРепортер»Лянка Грыу воспитывает своего 14-летнего сына Максима, которого она родила от режиссера и композитора Михаила Вайнберга.