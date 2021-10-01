Донбасс Сегодня

98 подписчиков

Немолодые супруги, уже много лет живущие вместе, сидят за столом, завтракают…

Немолодые супруги, уже много лет живущие вместе, сидят за столом, завтракают…

Шеф меня так долго ругал сегодня, что я даже ляпнул: — Да, дорогая… Абитуриенток с именем-отчеством Марь Иванна берут в педуниверситет безэкзаменов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх