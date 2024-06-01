Каспийский конгресс: участники научно-образовательного форума поделились лучшими практиками

Одним из ключевых мероприятий Каспийского научно-образовательного конгресса, прошедшего в Астрахани, стала панельная дискуссия «Технологическое отделение: синергия вкладов и усилий бизнеса и образования».
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