В США при Байдене прибыли 10 млн нелегальных мигрантов

По данным Министерства внутренней безопасности США, в период президентства Джо Байдена в страну нелегально въехало рекордное количество мигрантов, составившее 10,1 миллиона человек за три с половиной года.
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