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SUSANIN

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Супруги из госорганов КНР передавали важную информацию британской разведке

Супруги из госорганов КНР передавали важную информацию британской разведке

Пекин. КНР. Шпионов-чиновников выявило министерство госбезопасности Китая. С британской спецслужбой MI6 сотрудничали муж и жена, работавшие в центральных госорганах страны, передает RT со ссылкой на РИА Новости.

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