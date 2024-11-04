Турция утратила право на посредничество между Москвой и Киевом Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что решение российско-украинского конфликта может быть найдено только в условиях территориальной целостности Украины.
На Дону говорили: если ты победил турка в бою, то он будет целовать тебе руку до тех пор, пока не отгрызет ее до плеча
Комментарии
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Gennady Sokolovsky
Сарказм ЗАСЧИТАН.
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5 час.
Gennady Sokolovsky
Надо ПРОСТО ЗАКРЫТЬ ВЫЕЗД ИМЕННО В турцию. ВООБЩЕ ЗАКРЫТЬ. блд, "устали они, отдохнуть надо"... Вот же уроды, эти "уставшие". В виде НАЛОГОВ деньги (ваши, сука, ваши!!!!) идут на изготовление оружия, снарядов и патронов для фашистов. КОГДА ВЫ УЖЕ, ТУПОРЫЛЫЕ, ЭТО ПОЙМЁТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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5 час.
Игорь Кузнецов
Было бы странно чтобы глава МИД Турции Хакан Фидан во время визита в Лондон сказал что-то другое, тем более сослался бы на высказывания Путина о возможности начать переговоры с условиями, явно не приемлемые для киевских властей. Да, Турция уже не будет "площадкой для переговоров" как в марте 2022 года - это факт. Тем более переговоры будут касаться не только Украины, но и стабильности в Европе на основе наших предложений в декабре 2021 года США и НАТО. Но это не касается территориальных границ того периода.
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4 час.
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