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"Московской электронной школе" исполнилось 10 лет

"Московской электронной школе" исполнилось 10 лет

На начало 2026/2027 учебного года платформу используют более семи тысяч школ в 12 регионах, из них 1200 – в Москве.

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