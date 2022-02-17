Выяснился секрет корочки педагога-психолога 9-летней Алисы Тепляковой

Выяснилось кто и каким образом выдал корочку 9-летней студентке МГУ Алисе Тепляковой о том, что она прошла «независимую оценку профессиональной компетенции педагога в соответствии с требованиями профессионального стандарта», сообщает сайт KP .
Выяснилось кто и каким образом выдал корочку 9-летней студентке МГУ Алисе Тепляковой о том, что она прошла «независимую оценку профессиональной компетенции педагога в соответствии с требованиями профессионального стандарта», сообщает сайт KP .
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