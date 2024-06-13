В загоревшемся шестиэтажном здании погибли около 50 гастарбайтеров: задохнулись дымом

В результате пожара в здании в Кувейте погибли по меньшей мере 49 индийских рабочих. Более 50 человек также получили ранения в результате пожара, вспыхнувшего в шестиэтажном здании, где проживали иностранные рабочие.
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