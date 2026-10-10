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Политолог Бабынина: Британия и ЕС могут создать новый формат сотрудничества

Политолог Бабынина: Британия и ЕС могут создать новый формат сотрудничества

Руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН кандидат политических наук Людмила Бабынина усомнилась в возвращении Великобритании в Евросоюз и предположила, что Лондон и Брюссель будут искать новый формат сотрудничества.

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