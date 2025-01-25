Опубликована хроника ударов по Украине 23 и 24 января

Вчера днем и ночью ВКС и ракетные войска наносили удары по целям в Сумской, Харьковской, Запорожской, Донецкой и Херсонской областяхТелеграм-канал «Colonelcassad», авторский канал Бориса Рожина — эксперта Центра военно-политической журналистики, опубликовал хронику ударов по территории Украины 23–24 января 2025 года.