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Российское ПО для запуска Android-приложений на защищённой российской ОС «Авроре» продают за 794 млн рублей

Российское ПО для запуска Android-приложений на защищённой российской ОС «Авроре» продают за 794 млн рублей

После банкротства разработчика Права на программное обеспечение обанкротившейся компании «Авроид», разрабатывавшей решения для защищённой российской ОС «Аврора», выставили на торги.

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