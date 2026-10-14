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Царьград

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CIES назвал клубы с наибольшими потерями трансферной стоимости

CIES назвал клубы с наибольшими потерями трансферной стоимости

Московский «Спартак» занял седьмое место в антирейтинге CIES по убыли стоимости игроков. Лидирует «Аль-Хиляль» с убытками в €502 млн.

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