Россиянам рассказали о нюансах покупки авто в Белоруссии

Россияне сегодня могут с выгодной для себя купить машину в Белоруссии. Между странами — единое таможенное пространство, поэтому отсутствуют пошлины, нет серьезных проблем с логистикой, а курс белорусского рубля сейчас упал, сообщает портал НГС.