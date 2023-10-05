Они просят главу государства защитить их собственные права.

Борис Леонтьев

ПО поводу статьи «За тунеядство» государство прежде чем её вводить должно сделать так, чтобы в стране фактически не было ни одного безработного. Сейчас же государство не сумев обеспечить всех людей работой и бездумной миграционной политикой плодит "вынужденных тунеядцев". А люди не виноваты в том, что не могут найти работу. Если вспоминать 50-е — начало 70-х то у людей не было нужды в рабочее время шляться по городу. И все не потом, что как при Андропове людей вылавливали «трудовые патрули». Просто в те времена и магазины и сфера быта работали до позднего времени и все выходные. Человек спокойно после работы или в свои выходные мог попасть туда, куда ему было нужно. Но где-то с середины 70-х вдруг кто-то решил что торгаши и работники сферы быта «не твари дрожащие, а право имеют» в отличии от шахтёров, работников энергетики и непрерывных производств. С тех пор люди должны отпрашиваться или просто сбегать с работы, чтобы что-то купить оформить справку или сходить в прачечную или парикмахерскую. И приход в страну капитализма и капиталистов практически ничего не изменил в этом смысле. Итаки да, работает человек посменно или на фрилансе на количестве людей на улицах городов фактически не влияет потому, что чтобы заработать свои деньги фрилансер зачастую занят своей работой гораздо больше и дольше чем офисный планктон, который отбывает свою смену.