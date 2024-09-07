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Диас забил в 3-м матче подряд – сравнял против Перу на 82-й. У вингера «Ливерпуля» и Колумбии 4+1 на отрезке

Вингер сборной Колумбии сравнял счет в игре 7-го тура отбора ЧМ-2026 с Перу (1:1) на 82-й минуте. Ранее игрок «Ливерпуля» сделал дубль в матче с «Манчестер Юнайтед» (3:0) и поучаствовал в обоих мячах в игре с «Брентфордом» (2:0) в АПЛ.

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