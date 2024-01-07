Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Хэмилтон – единственный, кто может приблизиться к Ферстаппену сегодня. Норрис способен дорасти до этого уровня»

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Бывший пилот «Формулы-1» Кристиан Альберс полагает, что в данный момент соперничать с лидером «Ред Булл» Макс Ферстаппеном по мастерству способен лишь Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».