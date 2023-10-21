Пикап Nissan Frontier подготовили для участия в экстремальных гонках по пустыне

Осенью нынешнего года компания Nissan добавила пикапу Frontier ретроверсию, отсылающую к модели Hardbody образца 1980-х, а для тех, кому неинтересна история, а куда важнее современность, автопроизводитель готовит новую линейку спортивных аксессуаров.