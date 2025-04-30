Al Mayadeen: ВВС Израиля нанесли удары по сирийским силам безопасности

Беспилотные летательные аппараты израильских ВВС атаковали силы МВД нового правительства Сирии и участвуют в операции по восстановлению порядка в юго-западном пригороде Дамаска, сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на сирийские источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии