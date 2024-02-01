Эксперт Уполномоченного рассказал предпринимателям об особенностях субсидиарной ответственности бухгалтера компании при ее банкротстве

Об этом в ходе семинара на тему «Ответственность и риски главного бухгалтера», организованного аппаратом Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей и центром общественных процедур «Бизнес против коррупции», сообщила генеральный директор аудиторской компании «НК-Профаудит» Наталья Кушнарева.
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