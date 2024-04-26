Искусственный интеллект станет базовой медицинской технологией в Москве – Собянин :: Здоровье

Цифровые технологии уже сегодня спасают жизни и повышают качество лечения москвичей Стратегия развития столичного здравоохранения до 2030 года предполагает еще более активное внедрение цифровых технологий в эту сферу.
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