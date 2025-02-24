Автомобили бренда TENET будут собираться в Калуге

Подписание контракта состоялось на Калужском автомобильном заводе. В рамках данного соглашения планируется организовать производство современных, комфортных и безопасных транспортных средств TENET на базе высокотехнологичных модульных платформ.
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