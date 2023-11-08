Глава датской компании Карлсберг заявил, что Россия якобы украла её бизнес в России. И действительно, если прочесть статью в РБК, складывается впечатление, будто мы конфисковали заводы датчан в ответ на конфискацию собственности россиян ворами из стран Запада (ссылка).
За что Россия отбирает пивные заводы у датчан
Комментарии
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Олег Тимофеев
Дело не в том чтобы отобрать а сделать продукт гораздо лучше.
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1 д.
ОТ
Олег Тимофеев
А не сделать говно его втюхать и заработать бабки.
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1 д.
ИЛ
Игорь Литвинов
Кому то понадобился ))))
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22 час.
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