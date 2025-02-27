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Бизнес журнал. Урал

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Свердловская область экспортировала в ОАЭ более 1,4 тонны рыбной продукции

Свердловская область экспортировала в ОАЭ более 1,4 тонны рыбной продукции

Только в период с 1 по 26 февраля 2025 года предприятие, специализирующееся на производстве рыбной продукции, отправило в ОАЭ самолетом 1089 кг готовой продукцииС начала 2025 года из Свердловской области в Объединенные Арабские Эмираты было экспортировано 1405 кг готовой рыбной продукции.

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