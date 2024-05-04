Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Москве арестовали члена Молодежного парламента при Госдуме. Против СВО, за ЛГБТ*

В Москве арестовали члена Молодежного парламента при Госдуме. Против СВО, за ЛГБТ*

В Москве студент ВШЭ получил 15 суток за пропаганду ЛГБТ* и дискредитацию армии Телеграм-канал «Морозов ДА»В Москве суд приговорил студента НИУ ВШЭ и главу комиссии Молодежного парламента при Госдуме РФ Данила Морозова к аресту на 15 суток и к штрафу в размере 50 тысяч рублей за посты с символикой ЛГБТ** и дискредитацию российской армии.

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Комментарии
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vagas Karlito
Если завелась гнильца то промедление с её выжиганием  способствует заражению всего организма!))
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15 час.
СЗ
Светлана Зуева
Пора чистить все вузы!
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6 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Кпрф и лбгт это одно и то же.
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2 час.

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