В Москве арестовали члена Молодежного парламента при Госдуме. Против СВО, за ЛГБТ*

В Москве студент ВШЭ получил 15 суток за пропаганду ЛГБТ* и дискредитацию армии Телеграм-канал «Морозов ДА»В Москве суд приговорил студента НИУ ВШЭ и главу комиссии Молодежного парламента при Госдуме РФ Данила Морозова к аресту на 15 суток и к штрафу в размере 50 тысяч рублей за посты с символикой ЛГБТ** и дискредитацию российской армии.