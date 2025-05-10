"Откосил" от Парада Победы: Зарвавшийся в хамстве Алиев побоялся посмотреть в глаза Путину

Коллаж Царьграда Владимир Хомяков Президент Азербайджана Ильхам Алиев отменил свой приезд на Парад Победы в Москву, в последний момент вдруг "вспомнив", что 10 мая - день рождения его покойного родителя Гейдара Алиева и ему на торжествах по такому случаю непременно надо присутствовать.