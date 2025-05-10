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"Откосил" от Парада Победы: Зарвавшийся в хамстве Алиев побоялся посмотреть в глаза Путину

"Откосил" от Парада Победы: Зарвавшийся в хамстве Алиев побоялся посмотреть в глаза Путину

Коллаж Царьграда Владимир Хомяков Президент Азербайджана Ильхам Алиев отменил свой приезд на Парад Победы в Москву, в последний момент вдруг "вспомнив", что 10 мая - день рождения его покойного родителя Гейдара Алиева и ему на торжествах по такому случаю непременно надо присутствовать.

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Комментарии
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Наталья Суржик
Второй Зеленский.
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7 час.
Аркадий Цыганов
Может быть наверху что-то знают, но народу непонятен бакинский беспредел.
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5 час.
Николай Полищук
Ишак
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2 час.
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