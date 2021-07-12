Крупная авария с семью автомобилями произошла на МКАД

Пьяный мужчина избил возлюбленную и сотрудников полиции в ХМАО Мужчина из города Мегион, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил свою подругу, а затем и сотрудников правоохранительных органов, которые приехали на вызов к потерпевшей.