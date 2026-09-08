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Для депутатов Госдумы IX созыва постелят новые ковровые дорожки

Для депутатов Госдумы IX созыва постелят новые ковровые дорожки

Обновить важную деталь интерьера здания Государственной думы планирует Управление по эксплуатации Федерального зданий собрания Российской Федерации .

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