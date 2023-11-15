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Ермак обсудил с членами конгресса США конфискацию российских активов

Ермак обсудил с членами конгресса США конфискацию российских активов

Возможность конфискации замороженных российских активов, к рассмотрению которой уже приступили американские законодатели, стала одной из тем встречи главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака с делегацией конгресса США.

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