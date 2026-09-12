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Европа создаёт собственный многоразовый космоплан — Vortex-S сможет вывозить на орбиту 2 тонны грузов и возвращать их обратно

Европа создаёт собственный многоразовый космоплан — Vortex-S сможет вывозить на орбиту 2 тонны грузов и возвращать их обратно

Также Vortex-S сможет стыковаться с орбитальными станциями Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил государственную поддержку многоразового космоплана Vortex-S, который разрабатывает Dassault Aviation.

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