Европа создаёт собственный многоразовый космоплан — Vortex-S сможет вывозить на орбиту 2 тонны грузов и возвращать их обратно

Также Vortex-S сможет стыковаться с орбитальными станциями Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил государственную поддержку многоразового космоплана Vortex-S, который разрабатывает Dassault Aviation.
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