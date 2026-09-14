Вышиванка и татуировки с нацистской символикой: жителя Крыма задержали за поддержку запрещенного в России украинского нацбатальона

Вышиванка и татуировки с нацистской символикой: жителя Крыма задержали за поддержку запрещенного в России украинского нацбатальонаВ Сакском районе Крыма задержан молодой мужчина 1999 года рождения, которому вменяют публичное оправдание терроризма и поддержку украинского националистического батальона «Азов»*, признанного в России террористической и экстремистской организацией.