Вышиванка и татуировки с нацистской символикой: жителя Крыма задержали за поддержку запрещенного в России украинского нацбатальона

Вышиванка и татуировки с нацистской символикой: жителя Крыма задержали за поддержку запрещенного в России украинского нацбатальонаВ Сакском районе Крыма задержан молодой мужчина 1999 года рождения, которому вменяют публичное оправдание терроризма и поддержку украинского националистического батальона «Азов»*, признанного в России террористической и экстремистской организацией.
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