Финляндия может полностью закрыть границу с Россией

Финляндия готовится полностью закрыть границу с Россией. В правительстве в ближайшее время могут принять решение прекращении работы оставшихся контрольно-пропускных пункты из-за ситуации с нелегальными мигрантами.
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