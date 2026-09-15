Nepal News: пропавшими после наводнения в Непале числятся 607 туристов

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 сентября. /ТАСС/. Департамент туризма Непала обнародовал обновленные данные по иностранным туристам в зоне бедствия, согласно которым, пропавшими без вести после разрушительного наводнения 26 августа числятся 607 человек, информирует портал Nepal News.
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